Felix Jaehn: Bekannter DJ sagt alle Auftritte ab

Felix Jaehn sagt alle Auftritte ab

«Es tut mir leid, dass ich euch im Stich lasse, aber für den Moment muss ich alle Shows bis auf Weiteres absagen», fährt Jaehn fort. Nun sei es an der «Zeit, sich auszuruhen. Es ist Zeit, zu heilen». Zuvor hätten Jaehns «Körper und Geist Warnsignale» gesendet. Der DJ–Star sollte ursprünglich am 1. September beim Heidepark Festival in Soltau auftreten. Später im Monat waren Gigs in Frankfurt am Main und auf der Party–Insel Ibiza geplant.