Felix Jaehn wird 30: Jetzt ist die Zeit zu heilen

Ein Name wird zum Musikprojekt

Vor allem seit 2023 zeigt sich der mit dem Bambi und mehrmals als «Bester Dance Act» mit der 1 Live Krone ausgezeichnete Star in den sozialen Medien mit verändertem Look. Im September 2023 sagte Jaehn im Interview mit dem «Faces»–Magazin: «Ich habe endlich eine neue Seite an mir entdeckt. Es hat 28 Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe, mich so zu kleiden, denn so wie ich erzogen und sozialisiert wurde, galt dieser Stil als ‹weiblich›, und es klang immer nach ‹das kann ich als Mann nicht›.» Doch Jaehn könne es und fühle sich gut dabei. «Natürlich bin ich mir auch bewusst, dass das Risiko, angegriffen oder sogar körperlich verletzt zu werden, jetzt viel höher ist, weil die Menschen in der Gesellschaft mich eindeutig als queer identifizieren können.» Jaehn setzt sich deshalb für Awareness und Themen wie Rassismus, Sexismus und Homophobie ein. «Leider haben viele Menschen derzeit nicht das Privileg, sich in einer Club– oder Festivalumgebung sicher zu fühlen. Ich denke wirklich darüber nach und bilde mich weiter, in der Hoffnung, dass ich dazu beitragen kann, etwas zu ändern.»