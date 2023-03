In seinem beliebten Podcast «Gemischtes Hack» an der Seite von Tommi Schmitt (34) verriet der Comedian Felix Lobrecht (34) vor einiger Zeit, erst spät in seinem Leben die Diagnose ADHS bekommen zu haben. In einem neuen Interview mit dem Magazin «Stern» spricht der Künstler nun detailliert über sein Leben mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom: «Die Diagnose verändert den Blick auf mein Leben.» Er könne seitdem «an einigen Stellen einfach vieles besser verkraften» und verstehen, warum ihm in der Vergangenheit manche Dinge schwergefallen seien.