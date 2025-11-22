Felix Neureuther über seine Mutter: «Sie fehlt als Mensch»

Trotzdem ist Mittermaier im Leben der Familie noch immer präsent. Die Kinder fragen regelmässig nach ihr, erzählt Neureuther. Dann versuche er zu erklären, «dass die Oma immer für uns da ist – in unseren Gedanken». Dass sie sich freue über das, was die Familie mache, und dass sie traurig oder ärgerlich sei, wenn etwas schiefgehe. Einfache Worte, die trösten sollen – vor allem in Momenten, in denen die Kinder weinen.