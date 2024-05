Felix Neureuther wird TV-Experte bei Olympia

Seit Felix Neureuther (40) 2019 seine erfolgreiche Karriere als Skirennläufer beendete, ist er im Ersten als Experte für Wintersport zu sehen. Jetzt wird er sein Engagement um eine Jahreszeit erweitern: Neureuther wird als Experte das ARD–Team bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris unterstützen. Das teilte er am Mittwoch (8. Mai) offiziell beim OMR Festival in Hamburg mit.