Felix von Jascheroff enthüllt: Mit 41 Jahren ist er bereits Opa

Erst Verlobung, dann Kotzfrucht

Vor knapp einer Woche hatte Felix von Jascheroff via Instagram die frohe Kunde in die Welt getragen, sich mit seiner Freundin Alexandra Sophie verlobt zu haben. Zu einem Foto, auf dem seine Zukünftige stolz den Verlobungsring in die Kamera zeigt, schrieb sie: «Ich habe JA zu meinem besten Freund gesagt.» Laut angegebenem Datum ging der TV–Star bereits am 23. Dezember auf ein Knie. Mit der Fitness–Influencerin ist von Jascheroff seit 2020 zusammen.