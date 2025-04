Felix von Jascheroff lässt sich im TV ein Organspende-Tattoo stechen

Tattoo–Profi bleibt entspannt

«Ich habe ja schon so viel erlebt bei ‹Punkt 12›, aber Live–Tattoos hatten wir hier noch nie», zeigt sich Moderatorin Katja Burkard (60) in einer Instagram–Story beeindruckt von Felix von Jascheroffs «tollem und tapferen» Einsatz. Der ist in dem Clip auf der Tattoo–Liege zu sehen. Das Motiv wurde auf der Rückseite seines Oberarmes gestochen. In der Sendung vom 28. April erklärt der Schauspieler, der bereits zahlreiche Tattoos hat, beim Präsentieren des Ergebnisses entspannt: «Alles gut, ich habe nichts gemerkt.»