Ferdinand Hofer in «School of Champions»: Vom Nachwuchs zum Mentor

Obwohl viele der jungen Kolleginnen und Kollegen ihn als langjährigen Assistenten und künftigen Hauptkommissar aus dem München–«Tatort» kennen und als Metzgerssohn und Nachwuchsdorfpolizist in den Eberhoferkrimis, spielt sein Bekanntheitsgrad am Set keine Rolle. «Von Star kann da nicht die Rede sein, weil das am Set überhaupt keine Rolle spielt, wer schon was gedreht oder gespielt hat», erklärt Hofer bescheiden.