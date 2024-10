Ferdinand von Schirach warnt vor Macht Sozialer Medien

Von Schirach, der vor seiner Karriere als Schriftsteller hauptsächlich als renommierter Rechtsanwalt in Erscheinung trat, ist bekannt für seine juristischen Analysen gesellschaftlicher Phänomene. An den aus seiner Sicht verheerenden Auswirkungen der Sozialen Medien auf das Denken der Menschen und das politische Weltgeschehen arbeitet er sich bereits seit Jahren in öffentlichen Bekundungen und Interviews in scharfen Worten ab.