Fergie gratuliert Ex Josh Duhamel

Eine Ehe, die endete – und eine Elternschaft, die blieb

Über die Gründe für das Scheitern ihrer Ehe hat Josh Duhamel in einem Interview im Podcast «The Skinny Confidential», das erst wenige Tage vor der Schwangerschaftsankündigung erschien, seltene Einblicke gegeben. «Wir sind einfach sehr unterschiedlich», sagte er. «Sie und ich haben einfach unterschiedliche Ansichten über die Welt, und das ist okay.» Weiter erklärte er, dass er nichts «bereue» und fügte hinzu: «Wir haben einen wundervollen Sohn.»