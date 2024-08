Fergie und Josh Duhamel gratulieren Sohn Axl zum elften Geburtstag

Auch Papa Josh Duhamel gratuliert

Josh Duhamel gratulierte seinem ältesten Sohn ebenfalls mit einem Instagram–Post. «Alles Gute zum elften Geburtstag, Axl Jack! Du bist wirklich das beste Kind, das sich ein Vater wünschen kann. Ich liebe dich mehr, als du jemals wissen wirst», schrieb der 51–Jährige zu einer Reihe an Fotos, die den kleinen Axl unter anderem auf einem Jetski auf einem See und mit einer Tauchermaske am Strand zeigen. Auch ein Selfie mit seinem im Januar 2024 geborenen jüngsten Sohn Shepherd fügte Duhamel hinzu. In seiner Instagram–Story teilte der Schauspieler ein weiteres Foto, auf dem der elfjährige Axl mit seinem kleinen Bruder im Arm zu sehen ist.