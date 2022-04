Fernanda Brandao ist zum ersten Mal Mutter geworden

«Wir werden wie Nomaden leben»

Es ist das erste Kind der Ex-«DSDS»-Jurorin. Vater des kleinen «schwedischen Mädchens», wie die Halb-Brasilianerin in den Hashtags schreibt, ist ihr Verlobter Roman Weber (36). Im «Bunte»-Interview kündigte das Paar im November 2021 ein aufregendes Leben für seinen Nachwuchs an. «Fernanda und ich wollen beide nicht sesshaft werden. Wir werden wie Nomaden leben und schauen, wo uns das Leben so hinführt», sagte Weber.