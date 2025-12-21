Festessen: Diese Arten stehen 2025 auf der «Guter-Fisch-Liste»

Welchen Fisch man 2025 ohne Bedenken kaufen kann

Wer klassischen Weissfisch aus dem Nordatlantik bevorzugt, kann auf Seelachs zurückgreifen, wenn dieser in der Barentssee oder der Norwegischen See gefangen wurde. Auch der Schellfisch aus der Nordsee oder den Gewässern westlich von Schottland ist eine gute Wahl, allerdings nur bei Fang mit Haken und Leinen, um den Meeresboden zu schonen. Ergänzt wird die atlantische Auswahl durch den Iberischen Stöcker aus portugiesischen Gewässern sowie Miesmuscheln aus dem Nordostatlantik, bei denen Verbraucher speziell auf die nachhaltige Leinenkultur achten sollten.