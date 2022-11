Festival of Remembrance: König Charles und Familie ehren die Toten

Die royale Familie um König Charles III. (73) hat sich am gestrigen Samstagabend in der Londoner Royal Albert Hall zum traditionellen Festival of Remembrance versammelt. Bei der Veranstaltung wird all jenen gedacht, die für Grossbritannien und das Commonwealth in Kriegen und anderen Konflikten ihr Leben verloren haben. Charles nahm an der Gedenkveranstaltung zum ersten Mal seit dem Tod von Königin Elizabeth II. (1926-2022) als Monarch teil. Königsgemahlin Camilla (75), Prinz William (40), Prinzessin Kate (40), Prinzessin Anne (72) sowie weitere Mitglieder der royalen Familie waren ebenfalls bei dem Event anwesend, das seit beinahe 100 Jahren abgehalten wird.