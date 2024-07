Festival-Zwischenfall: Musikfan will erneut Bebe Rexha abwerfen

«Ich werde dir alles nehmen»

Es ist ein Jahr her, dass Bebe Rexha bei einer Show in New York City durch ein an ihren Kopf geschleudertes Handy verletzt wurde. Nun wollte ein Festivalbesucher die 34–Jährige anscheinend erneut attackieren. Der Vorfall ereignete sich laut Berichterstattung des amerikanischen «People»–Magazins während eines der jüngsten Festivalauftritte der Sängerin. Ein Fan hat die Reaktion der amerikanischen Sängerin gefilmt. Das Video wurde unter anderem auf dem Portal X geteilt.