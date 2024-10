Festivalabsage: Cardi B spricht von einem «medizinischen Notfall»

Cardi B (32) hat ihren Auftritt auf dem ONE Music Fest nach einem «medizinischen Notfall» abgesagt. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) erklärte die Rapperin am Mittwoch (23. Oktober): «Ich bin so traurig, diese Nachricht zu überbringen, aber ich war die letzten Tage im Krankenhaus, um mich von einem medizinischen Notfall zu erholen, und ich werde nicht in der Lage sein, beim ONE Music Fest aufzutreten.» Cardi B war als Headlinerin für das Festival in Atlanta, Georgia eingeplant und hätte am Samstag, den 26. Oktober, auftreten sollen.