Festliche Frisuren: Die schönsten Haarstyling-Ideen für Weihnachten

Ganz natürlich zum Weihnachtsfest: Offene Haare in schönen Wellen

Was ebenfalls hervorragend zum festlichen Ambiente von Weihnachten passt, sind offene Haare, die in sanft geschwungenen Wellen über die Schultern fallen. Kreiert werden können die sanften Wellen am besten mit einem Lockenstab oder Lockenwicklern.