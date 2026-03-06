Festnahme von Britney Spears: Hatte sie Drogen und Alkohol im Blut?

Spears wurde am Mittwochabend von der Polizei angehalten. Die Einsatzzentrale hatte laut «Los Angeles Times» Meldungen erhalten, dass sie mit ihrem Auto «unregelmässig und mit hoher Geschwindigkeit» gefahren sei. Die Zeitung berichtet weiter unter Berufung auf Angaben der Polizei, dass Spears allein im Auto war. Nach einer Reihe von Alkoholtests wurde die Sängerin am frühen Donnerstagmorgen festgenommen und wenige Stunden später wieder freigelassen.