«Es gab keinen Rauchmelder»

Der Schreckmoment ereignete sich während einer offiziellen Reise Meghans und ihres Ehemannes, Prinz Harry (37), nach Südafrika vor knapp drei Jahren. Der gemeinsame Sohn der beiden war damals rund viereinhalb Monate alt. Direkt nach der Landung hätten sie den Kleinen mit seiner Nanny Lauren in der Unterkunft abgesetzt, in der die Familie damals wohnen sollte. Dann ging es zum ersten Termin, wie Meghan in der ersten Folge des Podcasts erzählt, die am 23. August erschienen ist.