Feuer in den Hollywood Hills: Evakuierungszone teils aufgehoben

Feuerwehrmann spricht von einem Wunder

«Es ist ein Wunder, dass hier keine Häuser abgebrannt sind», habe ein Feuerwehrmann etwa gegenüber der Tageszeitung in Bezug auf Villen an der North Curson Avenue erklärt, denen sich der Brand demnach zuvor genähert hatte und die in der Nähe des Hollywood Boulevard gelegen ist. Das Feuer hatte für Alarm in der Traumfabrik gesorgt – und für eine Evakuierungsanordnung für Gegenden nördlich des Hollywood Boulevard sowie südlich des Mulholland Drive.