Feuer in Kalifornien: Prinz Harry und Meghan rufen zum Helfen auf

Seit dem 7. Januar wüten verheerende Brände in Südkalifornien und haben weite Teile von Los Angeles zerstört. Besonders betroffen sind die Viertel Pacific Palisades, Malibu und die Hollywood Hills, in denen auch viele Prominente wohnen. Harry und Meghans Villa liegt über 140 Kilometer nördlich von Los Angeles. Ihre Wohngegend in der Nähe von Santa Barbara ist nicht evakuiert worden.