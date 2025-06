«Feuer»: So wird der neue Dortmund-«Tatort»

Faber alleine gegen (fast) alle. So lautete zuletzt die Devise in den Dortmunder Krimis. Kann er im «Tatort: Feuer» (Sonntag, 8. Juni ab 20:15 Uhr im Ersten) erneut nur auf die Hilfe seiner Kollegin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger, 37) bauen? Überfrachten die internen Querelen wieder den eigentlichen Fall oder steht dieses Mal endlich die Aufklärung eines «normalen» Mordes im Vordergrund? Es täte dem Dortmunder Team so gut... So wird der neue «Tatort» aus Dortmund.