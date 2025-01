Feuerkatastrophe in Kalifornien: Meghan und Harry verteilen Essen

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) haben in Kalifornien Betroffenen der Feuerkatastrophe geholfen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex, die etwa 140 Kilometer nördlich von Los Angeles leben, besuchten laut «People»–Magazin am Freitag (10. Januar) die Hilfsorganisation «World Central Kitchen» in Pasadena. Dort halfen sie offenbar dabei, Lebensmittel und Vorräte an Opfer der Brände zu verteilen.