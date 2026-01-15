Feurige Transparenz: Bella Hadid überlässt wenig der Fantasie

Hadid wählte für den Abend laut «People» ein rotes Kleid aus der aktuellen Haute–Couture–Kollektion von Schiaparelli. Die bodenlange Robe aus Satin und Seide bestach durch seinen Neckholder–Schnitt. Durch transparente Stellen und dem zarten Stoff überliess das gewagte Kleid wenig der Fantasie. Eine elegante Schleppe rundete den Look ab, der durch passende rote High Heels komplettiert wurde.