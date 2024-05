Feuriges Gemälde: König Charles enthüllt erstes offizielles Porträt

Bei einem offiziellen Termin am Dienstag, den 14. Mai, hat König Charles III. (75) im Buckingham Palast in London sein erstes offizielles Porträt als König enthüllt. Es ist das erste Gemälde des britischen Monarchen, das dieser seit seiner Krönung am 6. Mai 2023 vorstellt, wie die «Daily Mail» berichtet.