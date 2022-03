FHEELS-Sänger Felix Brückner meistert Leben als Rocker im Rollstuhl

Auch mit Blick auf meine Behinderung gab es vor allem Phasen in meiner Jugend, in denen ich nicht so selbstbewusst damit umgehen konnte, wie ich das jetzt tue. Ich habe versucht, möglichst alles, was nicht der Lebensrealität und dem Aussehen nichtbehinderter Menschen entsprach, zu kaschieren. Ich weiss noch ganz genau, wie gern ich selbst Auto gefahren bin - mit Handgas und Automatikschaltung -, weil dabei niemand auf den ersten Blick erkennen konnte, dass ich behindert war. Auch das Bild des starken, maskulinen Mannes, des Jägers und Sammlers, des Versorgers, hat mich oft mit Blick auf die Akzeptanz meiner Behinderung und Männlichkeit beschäftigt.