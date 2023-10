Es geschah bei «America's Got Talent»

Fieser Cut am Bein: Heidi Klum bekommt Schnittwunde zugeklebt

Schmerzhafter und folgenschwerer Unfall am Set von «America's Got Talent»: Heidi Klum hat sich eine Wunde am Bein zugezogen, an die sie nun für immer eine Narbe erinnert wird.