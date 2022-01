«Fight Club» kommt mit entschärftem Ende nach China

Edward Norton (52) als der namenlose Protagonist steht mit Helena Bonham Carter (55) alias Marla Singer vor einstürzenden Hochhäusern. Im Hintergrund singen die Pixies zum Untergang «Where Is My Mind?». So endet «Fight Club», der moderne Klassiker von 1999. Nur nicht in China. Dort erschien der Kultfilm mit Brad Pitt (58) gerade mit einem entschärften Schluss.