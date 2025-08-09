Filip Pavlovic: Ex-Dschungelkönig will Kampfsportler werden

«Ich steige bald in den Boxring», gibt sich Pavlovic geheimnisvoll. Handelt es sich dabei womöglich nur um eine TV–Show? Diverse Formate, in denen berühmte Persönlichkeiten gegeneinander boxen, gibt es bekanntlich zuhauf. Der Star verfolgt aber offensichtlich sehr wohl grössere Ziele im Kampfsportbereich: «Mein Plan ist, dass ich erst mal boxe und schaue, wie ich da zurechtkomme. Im nächsten Jahr kommt mit FMC eine kroatische MMA–Serie nach Deutschland. Wenn ich mich im Ring gut schlage, möchte man mich auf MMA vorbereiten.»