Film-Bösewicht Mel Novak mit 90 Jahren gestorben

In seiner mehr als sieben Jahrzehnte umspannenden Karriere machte sich Novak vor allem als charismatischer Bösewicht in zahlreichen Martial–Arts–Filmen einen Namen. Neben «Mein letzter Kampf» wirkte er unter anderem im Kult–Blaxploitation–Film «Freie Fahrt ins Jenseits» (1974) mit. Auch in mehreren Filmen mit Chuck Norris (85) war Novak zu sehen, darunter als Informant Tony Montoya in «Der Gigant» (1981). Seine Filmografie umfasst zudem den postapokalyptischen Science–Fiction–Film «New York antwortet nicht mehr» (1975) mit Yul Brynner (1920–1985) und Max von Sydow (1929–2020) sowie Auftritte in den Garry–Marshall–Komödien «Undercover Cops» (1994) und «Dear God» (1996).