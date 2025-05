Film «Konklave»: Kardinäle schauten Thriller vor Papstwahl

Realität ahmt Kunst nach

Die aktuelle Papstwahl begann am Mittwoch, nachdem Papst Franziskus, der erste lateinamerikanische Papst in der Geschichte der katholischen Kirche, am 21. April nach einem Schlaganfall mit anschliessendem Herzversagen verstorben war. Dies ist das erste Konklave seit der Wahl von Franziskus im Jahr 2013, die nach nur zwei Tagen entschieden wurde.