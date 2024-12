Film mit Lars Eidinger: Tom Tykwer eröffnet die Berlinale 2025

In «Das Licht» spielt Lars Eidinger den Familienvater Tim. Das Verhältnis zwischen ihm, seiner Frau (Nicolette Krebitz, 52), den erwachsenen Zwillingen (Julius Gause, 20 und Elke Biesendorfer, 22) sowie dem unehelichen Sohn (Elyas Eldridge) ist zerrüttet. Das Leben der Familie Engels gerät aber erst richtig aus den Fugen, als die Syrerin Farrah (Tala Al–Deen) als neue Haushälterin in ihr Leben tritt. Tom Tykwer zeichnet «das Porträt einer Familie zwischen Zusammenbruch und Neubeginn und behandelt die grossen Themen unserer Gegenwart in einer Welt, die taumelt», heisst es in der Filmbeschreibung.