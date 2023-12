Film- und Serien-Trends 2023: Keine Chance gegen «Barbenheimer»

Zwei der erfolgreichsten Streifen des Jahres führen 2023 auch die Liste der Filme im Jahresrückblick von Google an: «Oppenheimer» und Barbie«. Für Kino–Fans wenig überraschend, gab es doch für das Duo, das zeitgleich im Sommer in den Lichtspielhäusern gestartet ist, sogar den Spitznamen »Barbenheimer«. Neben dem Hollywood–Doppelstreik bestimmten die beiden Produktionen in Sachen Film die Entertainment–Schlagzeilen und belegen Platz eins (»Oppenheimer«) und zwei (»Barbie") der Filme, zu denen das Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr am stärksten gestiegen ist.