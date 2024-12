Film- und Serien-Trends 2024: Von «Maxton Hall» bis «Dune: Part Two»

Platz zwei geht mit «Fallout» ebenfalls an Prime Video. Die Videospielverfilmung mit Ella Purnell (28) war ebenfalls eine Überraschung, da viele Gamer befürchtet hatten, dass die Serienumsetzung womöglich nicht allzu gut ausfallen könnte. Die restlichen Plätze der Top Five belegen «3 Body Problem» und die Miniserie «Griselda» bei Netflix sowie das Prime–Video–Epos «Those About to Die».