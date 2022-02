Film- und Theaterschauspieler Dieter Mann ist gestorben

Ab 1962 studierte Mann an der Staatlichen Schauspielschule in Berlin. Noch während seines Studiums spielte er am Deutschen Theater in Berlin und war von 1964 bis 2006 festes Mitglied im Ensemble. Unter anderem verkörperte er Edgar Wibeau in «Die neuen Leiden des jungen W.». Von 1984 bis 1991 war er dort als Intendant tätig.