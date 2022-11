Film von Olaf Schubert soll klären: Ist er der Sohn von Mick Jagger?

Der Film ist als Mockumentary angelegt und wurde bereits bei den 56. Internationalen Hofer Filmtage 2022 im Oktober vorgestellt. In der fiktiven Story, die um reale Personen herum erzählt wird, geht Olaf Schubert davon aus, dass seine Mutter eine Affäre mit dem Frontmann der Rolling Stones gehabt habt. Das Techtelmechtel habe sich in den 60er-Jahren in Westberlin nach einem Stones-Konzert zugetragen, bestätigt die Managerin von Schubert der «Bild»-Zeitung die Handlung des Films.