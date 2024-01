Filmball 2024: Darum zeigt sich Riccardo Simonetti ohne Verlobungsring

Die Verlobung fühle sich immer noch sehr schön an und die Vorfreude auf die Hochzeit steigt. «Ich war bisher nur ein einziges Mal bei einer Hochzeit von zwei Männern, das hat mich sehr berührt und glücklich gemacht. In meinem Freundeskreis gibt es nicht so viele gleichgeschlechtliche Paare, die den Schritt wagen, sich verloben und heiraten. Deshalb geniesse ich jede Sekunde davon und finde es auch spannend und aufregend», erklärte Simonetti. Bei den Hochzeitsvorbereitungen stehe allerdings noch nichts fest, was er bereit wäre, zu kommunizieren, fügte der 30–Jährige an.