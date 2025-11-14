Filmemacher Hark Bohm ist im Alter von 86 Jahren gestorben

Fatih Akin und sein Mentor Hark Bohm arbeiteten mehrmals zusammen. Unter anderem 2017 für Akins international erfolgreiches Drama «Aus dem Nichts», in dem Hollywoodstar Diane Kruger (49) die Hauptrolle spielte. Nach längerer Auszeit sorgte Hark Bohm 2025 nochmal für Furore: Fatih Akin inszenierte auf seinen Wunsch den Film «Amrum», der auf Bohms Drehbuch und seinem gleichnamigen, autobiografisch inspirierten Roman basiert. Dieser handelt von seinen Kindheitserlebnissen in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in seinem Heimatdorf auf der deutschen Nordseeinsel Amrum. Diane Kruger gehört erneut zur Besetzung des Films.