Filmemacher Nanni Moretti wegen Herzinfarkt in Klinik eingeliefert

Bedeutender Regisseur des italienischen Kinos

Nanni Moretti zählt zu den wichtigsten Filmemachern Italiens. Mit «Goldene Träume» (1981) gewann Moretti den Goldenen Löwen in Venedig, «Die Messe ist aus» (1985) brachte ihm einen Silbernen Bären in Berlin ein. 1994 wurde er für «Caro Diario» («Liebes Tagebuch») in Cannes als bester Regisseur geehrt. Für seinen Film «La stanza del figlio» («Das Zimmer meines Sohnes») wurde er 2001 mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet.