Filmemacher Rosa von Praunheim offenbar gestorben

Hochzeit vor wenigen Tagen

Erst vor wenigen Tagen hatten er und sein langjähriger Lebenspartner Oliver Sechting Hochzeit gefeiert. Auf Instagram teilten sie ein Foto des besonderen Moments und bedankten sich in einem gleichlautenden Beitrag für die zahlreichen Glückwünsche: «Herzlichen Dank für die vielen Glückwünsche zu unserer Hochzeit. Rosa & Oliver», schrieben sie dazu.