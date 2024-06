Filmfest München 2024: Erfrischender Neustart mit einem «Zwei zu eins»

Eine besonders positive Erscheinung auf dem in Wahrheit türkisfarbenen Teppich war Schauspielerin Christine Neubauer (62). In ihrem figurbetonten schwarzen Einteiler demonstrierte sie, wie gut es ihr geht. Das lag unter anderem an den hohen Temperaturen einer Tropennacht. «Ich blühe bei höheren Temperaturen auf. Mir geht es einfach generell bei Hitze besser, Kälte vertrage ich dagegen nicht so gut. Insofern werde ich einen Teufel tun und heute über die Temperaturen jammern», freute sie sich. Ein weiterer Grund für ihre gute Laune: «Ich bin zum ersten Mal im neuen Gasteig und finde es sensationell hier», schwärmte sie von dem Ausweichquartier für das Kulturzentrum Gasteig. Und dann ist da natürlich noch ein gewisses Heimatgefühl. «Das Filmfest München erinnert mich immer auch an meine Anfänge. Ich war lange nicht hier und jetzt bin ich zufälligerweise gerade in der Stadt und darf es miterleben. Das freut mich sehr», so die gebürtige Münchnerin und Wahl–Mallorquinerin.