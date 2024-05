Filmfest München: Jessica Lange erhält CineMerit Award

Jessica Lange: Filme und Fotos in München

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, wird Lange dem Publikum in der bayerischen Landeshauptstadt eine Auswahl an Filmen präsentieren, die ihr «besonders am Herzen liegen». Daneben wird es eine mehrwöchige Ausstellung mit ausgewählten Fotografien der Schauspielerin im Deutschen Theatermusem geben, die am 1. Juli mit einer Vernissage eröffnet wird. Im Fokus der Aufnahmen stehen demnach festgehaltene Momente während des Corona–Lockdowns in New York City. Das Filmfest München findet in diesem Jahr vom 28. Juni bis 7. Juli statt.