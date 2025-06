Filmfest München: Rosalie Thomass' kleine «Tatort»-Beichte

An diesem Abend freute sie sich besonders auf «Menschen aus der Branche, mit denen ich schon zusammen gedreht und gearbeitet habe». Man wachse bei einem Filmdreh wahnsinnig zusammen und verliere sich danach wieder aus den Augen. «Und wenn man sich dann an so einer Veranstaltung wie heute wiedersieht, ist es immer sehr herzlich, weil man doch sehr viele Emotionen und Situationen miteinander geteilt hat», so Nasemann.