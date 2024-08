Filmfest Venedig: Wow-Auftritt von «Wednesday»-Star Jenna Ortega

Mit «Beetlejuice Beetlejuice», der überaus späten Fortsetzung von Tim Burtons (66) Kultklassiker «Beetlejuice» aus dem Jahr 1988, sind am Abend die 81. Internationalen Filmfestspiele von Venedig eröffnet worden. Zur Premiere am Lido zogen die Stars des Films alle Blicke auf sich. So bezauberte besonders die junge Hauptdarstellerin Jenna Ortega (21) in einem durchsichtigen roten Zweiteiler, bestehend aus einem herzförmigen Tüll–Oberteil und einem halbtransparenten Mesh–Rock. Ihren Look vervollständigte der «Wednesday»–Star mit einem passenden roten Lippenstift.