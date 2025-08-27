Filmfest von Venedig: George und Amal Clooney zeigen sich den Fans

Weitere Stars sind bereits vor Ort

Amal und George Clooney sind Medienberichten zufolge nicht die einzigen Stars, die bereits für das Filmfest in Venedig eingetroffen sind. Adam Sandler (58) soll ebenfalls bei seiner Ankunft gesehen worden sein. Auch Laura Dern (58) wirkte laut «Daily Mail» gut gelaunt, als sie ihren Fans zuwinkte. Die beiden Schauspieler sind neben George Clooney in «Jay Kelly» zu sehen. Der Film wird im Hauptwettbewerb um den Goldenen Löwen gezeigt. Die Internationalen Filmfestspiele von Venedig laufen dieses Jahr vom 27. August bis zum 6. September.