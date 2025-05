Filmfestival Cannes: Diese Stars und Filme beehren die Côte d'Azur

Auch stehen drei vielversprechende Regiedebüts auf dem Cannes–Programm: «Twilight»–Star Kristen Stewart hat für ihr Erstlingswerk «The Chronology of Water» Imogen Poots und Jim Belushi gewinnen können. In Scarlett Johanssons Film «Eleanor the Great» sind derweil Chiwetel Ejiofor, June Squibb und Jessica Hecht zu sehen. Und Harris Dickinson («Babygirl») ist mit «Urchin» vertreten. Alle drei haben zwar keine Aussicht auf die Goldene Palme, in ihrer Sektion dürfen sie aber auf den Prix Un Certain Regard hoffen. 17 weitere Filme sind hierbei ebenfalls in der Vergabe.