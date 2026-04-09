Filmfestival Cannes: Ein deutscher Film und grosse Namen im Wettbewerb

Auffällig ist die Abwesenheit grosser US–Stars und Regisseure im Wettbewerb. Einziger US–Amerikaner ist hier Ira Sachs (60) mit «The Man I Love». Festivalchef Thierry Frémaux, der das Programm gemeinsam mit Festivalpräsidentin Iris Knobloch am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Paris bekannt gab, stellte aber in Aussicht, dass in den kommenden Wochen bis zum Festivalstart noch weitere Beiträge verkündet werden.