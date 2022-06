Filmfestspiele Venedig: Catherine Deneuve wird für Lebenswerk geehrt

«Eine zeitlose Diva» und eine «wahre Ikone der Leinwand»

Deneuve habe «eine eindrucksvolle Anzahl an Filmen, die meisten davon grosse internationale Erfolge», gedreht, erklärt Barbera in einem Statement. Sie habe «eine genauso beachtliche Anzahl an Auszeichnungen» bei den wichtigsten Filmfestivals der Welt erhalten sowie eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin («Indochine»), «ein seltenes Privileg für Künstler, die nicht US-amerikanisch sind».