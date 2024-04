Filmfestspiele von Cannes 2024: Das Programm steht fest

«Poor Things»–Nachfolger «Kinds of Kindness» und «Mad Max»–Prequel «Furiosa»

Zwei der grössten Stars der Gegenwart werden in Cannes in neuen Filmen zu sehen sein. So beerbt die unter anderem aus dem Netflix–Erfolg «Das Damengambit» bekannte Anya Taylor–Joy (27) Rollenvorgängerin Charlize Theron (48), und spielt in «Furiosa: A Mad Max Saga» von George Miller (79) die Hauptrolle. Der Film wird ausser Konkurrenz gezeigt. Am Wettbewerb nimmt hingegen Emma Stone (35) teil, die gerade erst für «Poor Things» mit einem Oscar als «Beste Hauptdarstellerin» ausgezeichnet wurde. Sie stand erneut für Arthouse–Liebling Yorgos Lanthimos vor der Kamera, und spielt die Hauptrolle in «Kinds of Kindness».