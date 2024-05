Filmfestspiele von Cannes: Die Fakten zum Megaevent an der Côte d'Azur

In den kommenden Tagen steigt der Glamour–Faktor an der ohnehin malerischen Côte d‹Azur noch weiter an: Die 77. Ausgabe der Filmfestspiele von Cannes findet vom 14. bis 25. Mai statt und verwandelt den Urlaubsort an der französischen Riviera zwölf Tage lang zum Epizentrum der internationalen Filmprominenz. Der diesjährigen Dominanz US–amerikanischer Produktionen im Wettbewerb um die Palme d›or (Goldene Palme) ist es zu verdanken, dass sich wohl halb Hollywood in Frankreich einfinden wird. Auf Kosten deutscher Beiträge?